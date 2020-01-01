Реал намерен подписать звезду Арсенала

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт может переехать в Мадрид.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт может перебраться в Испанию.

Как сообщает Daily Mail, мадридский клуб готов вступить в конкуренцию с Атлетико в борьбе за подписание игрока. Контракт француза с Арсеналом истекает летом 2022 года, поэтому лондонский клуб может рассмотреть вариант с продажей форварда, если он не подпишет новое соглашение этим летом.

У Ляказетта есть конфликт с главным тренером "канониров" Микелем Артетой, что повышает вероятность ухода нападающего из команды.

В этом сезоне Ляказетт сыграл 20 матчей за клуб, забил 9 мячей.