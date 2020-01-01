Марселино покорился уникальный рекорд в Испании

Марселино стал первым, кто дважды подряд обыгрывал Барселону в финалах.

Атлетик обыграл Барселону в матче за Суперкубок Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Как сообщает Opta, главный тренер Атлетика Марселино стал первым в истории тренером, которому удалось обыграть «Барселону» в двух финалах подряд. Впервые он сделал это с Валенсией в 2019 году в финале Кубка Испании и теперь с Атлетиком в финале Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Месси заработал первое удаление в клубной карьере. Наставник Барселоны Рональд Куман уже отреагировал на выходку Месси.