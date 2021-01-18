Куман отреагировал на удаление Месси

Наставник Барселоны поддержал аргентинского форварда.

Барселона уступила Атлетику (2:3) в финальном матче за Суперкубок Испании.

В этой игре на 121-й минуте был удален лидер каталонцев Лионель Месси. Аргентинец впервые был удален в своей клубной карьере.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал поражение.

"Мы расстроены и разочарованы результатом. Играли на победу. Но сейчас нет времени переживать, у нас впереди матчи Ла Лиги и Кубка Испании. Есть моменты, которые мы должны улучшить при игре в защите. Мы должны играть более твердо в своей штрафной. Я делаю свою работу и отдаю все, что могу.

Удаление Месси? Я понимаю Лео. Даже не представляю, сколько раз на нем сфолили.

Мы сделали все, чтобы выиграть финал. Мы боролись до конца и очень устали. Команда сыграла хорошо, но хуже всего было пропустить второй гол за пару минут до конца основного времени. Мы должны лучше защищаться. Ошибки дорого нам стоили", - сказал Куман в интервью Marca.

Ранее сообщалось, что выборы президента Барселоны отложены из-за коронавируса.