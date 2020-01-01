Историческое событие: Месси получил удаление впервые в клубной карьере
Лидер каталонцев получил красную карточку впервые за 753 игры в составе Барселоны.
Каталонская Барселона проиграла финальный матч за Суперкубок Испании Атлетику из Бильбао (2:3)
В концовке дополнительного времени за толчок соперника удаление заработал форвард Лионель Месси.
Видео исторического удаления:
Это его первая красная карточка в клубной карьере за Барселону, в составе которой аргентинец провел 753 матча.
Ранее сообщалось, что выборы президента Барселоны отложены из-за коронавируса.
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