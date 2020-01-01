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Атлетик стал обладателем Суперкубка Испании

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В финале баскский клуб обыграл Барселону.
Атлетик Бильбао
Атлетик Бильбао
Getty Images

Атлетик из Бильбао победил в финале Суперкубка Испании, обыграв Барселону в овертайме со счетом 3:2.

В первом тайме ни одна из команд не создала опасных моментов. Лишь под конец тайма Антуан Гризманн добил мяч в ворота после того, как защитники заблокировали удар Лионеля Месси. Однако, Атлетик сразу же сравнял — Оскар Де Маркос оказался за спиной Жорди Альбы и в касание переправил мяч в ворота Марка-Андер тер Штегена.

Второй тайм начался активнее — Рауль Гарсия забил второй гол Атлетика, однако он был отменен из-за оффсайда, а через десять минут Иньяки Уильямс едва не переправил мяч в ворота после ошибки Роналда Араухо.

А Барселона забила второй — Альба воспользовался ошибкой защитников Атлетико и нашел пасом Гризманна, который оформил дубль. За шесть минут до завершения матча Унаи Симон  смог парировать опасный удар Френки де Йонга, однако Атлетик уже в компенсированное время смог сравнять. Икер Мунаин навесил со штрафного, а возле ворот Барселоны ошибся Гризманн, оставив мяч вышедшему на замену Асьеру Вильялибре.

Игра перешла в овертайм, в начале которого Атлетик забил третий гол — Иньяки Уильямс точно пробил с линии штрафной площади. В конце овертайма опасные моменты создали обе команды, однако больше голов в этой игре не было.

А лидер Барселоны Лионель Месси поставил в матче точку, получив на 120-й минуте красную карточку за отмашку от Вильялибре.

Барселона - Атлетик - 2:3

Голы: Гризманн, 40, Гризманн, 77 - Де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93.

Барселона: Тер Штеген - Альба, Араухо, Ленгле (Тринкао, 105), Дест (Мингеса, 46) - Бускетс (Пуч, 97), де Йонг, Педри (Пьянич, 88) - Месси, Дембеле (Брэйтуэйт, 88), Гризманн.

Атлетик: Симон - Баленсиага (Леке, 83), Альварес, Мартинес (Нуньес, 95), Капа (Беренгер, 81) - Муниаин, Венседор (Весга, 81), Д. Гарсия (Вильялибре, 83), Де Маркос - Уильямс (Морсильо, 105), Р. Гарсия.

Предупреждения: Ленгле, Альба - Д. Гарсия, Р. Гарсия, Морсильо.

Удаление: Месси

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Теги: Атлетик Бильбао, Барселона, Суперкубок Испании
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