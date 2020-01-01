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Севилья намерена сохранить форварда Фернандеса

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Андалусцы отклонили предложение Реал Сосьедада.
Карлос Фернандес против Унаи Гарсии
Карлос Фернандес против Унаи Гарсии
Getty Images

Севилья не намерена отпускать своего форварда Карлоса Фернандеса несмотря на то, что он не получает много игрового времени, сообщает Todofichajes.

По информации источника, андалусцы готовы отпустить Фернандеса не менее, чем за 10 миллионов евро. Контракт форварда с Севильей рассчитан до 2022 года.

Ранее Севилья отклонила предложение по Фернандесу от Реал Сосьедада, который не готов был повысить первоначальное предложение в сумме 8 миллионов евро.

Карлос Фернандес - воспитанник Севильи. В нынешнем сезоне в форме родного клуба он сыграл в общей сложности 7 матчей.

Ранее сообщалось о том, что Севилья продлила контракт со своим главным тренером Хуленом Лопетеги.

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Теги: Севилья, трансфер
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