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Зидан пообещал Лунину, что он выйдет в старте на кубковый матч

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Украинский голкипер проведет свой первый поединок в нынешнем сезоне.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин вскоре получит свой шанс провести первый матч в сезоне. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, наставник "сливочных" Зинедин Зидан недавно провел беседу с 21-летним украинцем, по ходу которой пообещал Лунину, что он выйдет в стартовом составе на кубковую игру против Алькояно.

Поединок 1/16 финала Кубка Испании между Реалом и Алькояно пройдет 20 января в 22:00 по киевскому времени.

Лунин cтал игроком Реала летом 2018 года, но так ни разу не сыграл за мадридцев в официальном матче.

Ранее сообщалось, что Реал готов отдать Одриосолу в аренду Фиорентине.

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Теги: Реал, Андрей Лунин, Кубок Испании, футбол, Зинедин Зидан, Реал Мадрид
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