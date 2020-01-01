Зидан пообещал Лунину, что он выйдет в старте на кубковый матч

Украинский голкипер проведет свой первый поединок в нынешнем сезоне.

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин вскоре получит свой шанс провести первый матч в сезоне. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, наставник "сливочных" Зинедин Зидан недавно провел беседу с 21-летним украинцем, по ходу которой пообещал Лунину, что он выйдет в стартовом составе на кубковую игру против Алькояно.

Поединок 1/16 финала Кубка Испании между Реалом и Алькояно пройдет 20 января в 22:00 по киевскому времени.

Лунин cтал игроком Реала летом 2018 года, но так ни разу не сыграл за мадридцев в официальном матче.

Ранее сообщалось, что Реал готов отдать Одриосолу в аренду Фиорентине.