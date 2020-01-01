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Севилья обыграла Леганес в овертайме матча Кубка Испании

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Окампос забил пятый гол в сезоне.
Лукас Окампос
Лукас Окампос
Getty Images

Севилья минимально обыграла Леганес из второго дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Основное время матча на Эстадио Ванда Метрополитано завершилось нулевой ничьей и игра перешла в дополнительные полчаса, где все решил единственный гол, который на 96 минуте забил вышедший на замену полузащитник Севильи Лукас Окампос. А результативную передачу на свой счет записал другой полузащитник Оливер Торрес.

Для Окампоса гол в ворота Леганеса стал пятым в нынешнем сезоне в составе Севильи.  

Леганес - Севилья - 0:1

Гол: Окампос, 96.

Леганес: Риесго - Эрнандес, Омеруо (Авилес, 105), Гонсалес, Бустинса - Арнаис (Арнаис, 82), Шибасаки, Переа (Бастон, 105), Росалес (Пардо, 65) - Мерино (Де ла Фуэнте, 46), Муньос (Паленсия, 64).

Севилья: Буну - Рекик (Акунья, 70), Гомес, Диего Карлос, Видаль (Кунде, 90) - Гудель, Жордан (Родригес, 70) - Мунир (Сусо, 83),Торрес (Фернандо, 105), Идрисси (Окампос, 83) - Де Йонг.

Предупреждения: Росалес, Пардо, Шибасаки, Бустинса - Видаль, Гудель

 

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Теги: Леганес, Севилья, Кубок Испании
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