Наполи интересуется защитником Барселоны Фирпо

Испанский клуб может отпустить игрока за 10 миллионов.

Итальянский Наполи заинтересован в трансфере защитника Барселоны Хуниора Фирпо, сообщает Todofichaje.

Защитник не входит в планы тренера Барселоны Рональда Кумана, а Наполи следит за ним уже давно и в ближайшие дни может выйти на клуб из столицы Каталонии с предложением по трансферу. Ориентировочная стоимость Фирпо, чей контракт рассчитан до лета 2024 года, составляет 10 миллионов евро.

Хуниор Фирпо пришел в Барселону в августе 2019 года из Бетиса. В нынешнем сезоне в составе Барселоны защитник сыграл в общей сложности 10 матчей, дважды вышел в стартовом составе и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что из Барселоны в ПСЖ может уйти форвард Антуан Гризманн.