Реал готов отдать Одриосолу в аренду Фиорентине

Защитник не входит в планы Зинедина Зидана.

Испанский Реал Мадрид готов отдать в аренду Фиорентине защитника Альваро Одриосолу, сообщает Todofichajes.

Итальянский клуб сейчас ищет замену ушедшему в аренду в Марсель Полу Лироле и Одриосолу рассматривают в качестве одной из вероятных опций.

Защитник Реала не входит в основную обойму команды. Тренер мадридцев Зинедин Зидан предпочел перевести на его позицию Лукаса Васкеса, а Одриосола в нынешнем сезоне пропустил два месяца из-за травмы и сыграл всего 57 минут в одном матче.

Представители Фиорентины уже связались с Реалом по поводу аренды Одриосолы до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Реал летом может приобрести полузащитника донецкого Шахтера Тете.