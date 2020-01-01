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Реал готов отдать Одриосолу в аренду Фиорентине

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Защитник не входит в планы Зинедина Зидана.
Альваро Одриосола против Рауля Гарсии
Альваро Одриосола против Рауля Гарсии
Getty Images

Испанский Реал Мадрид готов отдать в аренду Фиорентине защитника Альваро Одриосолу, сообщает Todofichajes.

Итальянский клуб сейчас ищет замену ушедшему в аренду в Марсель Полу Лироле и Одриосолу рассматривают в качестве одной из вероятных опций.

Защитник Реала не входит в основную обойму команды. Тренер мадридцев Зинедин Зидан предпочел перевести на его позицию Лукаса Васкеса, а Одриосола в нынешнем сезоне пропустил два месяца из-за травмы и сыграл всего 57 минут в одном матче.

Представители Фиорентины уже связались с Реалом по поводу аренды Одриосолы до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Реал летом может приобрести полузащитника донецкого Шахтера Тете.

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Теги: Реал Мадрид, Фиорентина, Альваро Одриосола, аренда
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