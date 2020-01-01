Реал рассматривает возможность трансфера Тете нынешним летом

Полузащитник Шахтера — одна из опций Реала на летнее трансферное окно.

Испанский Реал Мадрид рассматривает полузащитника донецкого Шахтера Тете в качестве возможной опции, на случай, если летом не получится приобрести Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд, сообщает Fichajes.

По информации издания, Тете может стать самым дешевым вариантом усиления атаки, однако и самым рискованным в силу молодости бразильца, которому в феврале исполняется 21 год.

В нынешнем сезоне Тете в составе Шахтера сыграл в общей сложности 19 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Друге опции, которые рассматривает Реал, это аргентинец Лаутаро Мартинес из итальянского Интера и уругвайский форвард португальской Бенфики Дарвин Нуньес.

Ранее сообщалось о том, что прошлым летом Шахтер отклонил предложение в 70 миллионов евро за Тете от немецкой Баварии.