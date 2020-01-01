Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал рассматривает возможность трансфера Тете нынешним летом

Комментариев: 0
Полузащитник Шахтера — одна из опций Реала на летнее трансферное окно.
Тете против Кевина де Брюйне
Тете против Кевина де Брюйне
Getty Images

Испанский Реал Мадрид рассматривает полузащитника донецкого Шахтера Тете в качестве возможной опции, на случай, если летом не получится приобрести Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд, сообщает Fichajes.

По информации издания, Тете может стать самым дешевым вариантом усиления атаки, однако и самым рискованным в силу молодости бразильца, которому в феврале исполняется 21 год.

В нынешнем сезоне Тете в составе Шахтера сыграл в общей сложности 19 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Друге опции, которые рассматривает Реал, это аргентинец Лаутаро Мартинес из итальянского Интера и уругвайский форвард португальской Бенфики Дарвин Нуньес.

Ранее сообщалось о том, что прошлым летом Шахтер отклонил предложение в 70 миллионов евро за Тете от немецкой Баварии.

Поделись:
Теги: Шахтер, Реал Мадрид, Тете
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь