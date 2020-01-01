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Барселону покинет один из вратарей

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Бразилец Нето больше не хочет быть дублером тер Штегена.
Нето
Нето
Getty Images

Вратарь Барселоны Нето собирается покинуть клуб из столицы Каталонии в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец не хочет оставаться дублером Марка-Андре тер Штегена. В нынешнем сезоне Нето играл только в Кубке Испании, а также в трех матчах Лиги Чемпионов, когда тер Штеген был травмирован.

Для замены Нето Барселона не планирует выходить на трансферный рынок. Вместо в основной состав перевели основного вратаря Барселоны Б Иньяки Пенью, который будет дублером тер Штегена. А место Пеньи в воротах второй команды займет Арнау Тенас, который также станет третьим вратарем основной команды Барселоны.

Ранее также сообщалась о том, что Барселону может покинуть форвард Антуан Гризманн, которым интересуется французский ПСЖ.

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Теги: Барселона, Нето, вратарь
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