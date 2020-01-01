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Выборы президента Барселоны отложены из-за коронавируса

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Выборы должны были пройти 24 января.
ФК Барселона
ФК Барселона
Getty Images

Выборы президента футбольного клуба Барселона, запланированные на 24 января, были отложены из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, представители Барселоны и правительства Каталонии провели онлайн-встречу для решения вопроса проведения выборов. Правительство сообщило о том, что нет возможности 24 января безопасно организовать выборы для членов клуба, живущих за пределами Барселоны и не имеющих избирательных участков в своих муниципалитетах, поскольку это будет сопряжено с поездками большого количества людей.

В связи с этим руководство клуба Барселона приняло решение о переносе выборов а также обратилось к правительству Каталонии с просьбой изменить нормативные акты так, чтобы можно было провести выборы по почте.

Ранее сообщалось о том, что форвард Барселоны Антуан Гризманн может перейти во французский ПСЖ.

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Теги: Барселона, выборы, коронавирус
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