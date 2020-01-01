Реал Мадрид собирается расстаться с полузащитником Васкесом

Мадридский клуб не планирует продлевать контракт со своим воспитанником.

Мадридский Реал, вероятнее всего, расстанется со своим полузащитником Лукасом Васкесом, чей контракт истекает нынешним летом, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Васкес, как и его партнер по команде Серхио Рамос, не принял предложенный Реалом контракт, поскольку не согласился с предложенной зарплатой. Однако, после вчерашней слабой игры Васкеса в матче Суперкубка Испании против Атлетика, клуб не намерен менять первоначальное предложение.

Также сообщается, что Васкес, у которого есть поддержка со стороны тренера Реала Зинедина Зидана, вероятнее всего, не будет уходить в зимнее трансферное окно, а доиграет в мадридской команде до истечения срока действия своего нынешнего контракта.

Напоминаем, что Реал Мадрид вчера выбыл из розыгрыша Суперкубка Испании, уступив Атлетику из Бильбао со счетом 1:2.