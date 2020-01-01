Реал Мадрид собирается расстаться с полузащитником Васкесом
Мадридский Реал, вероятнее всего, расстанется со своим полузащитником Лукасом Васкесом, чей контракт истекает нынешним летом, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Васкес, как и его партнер по команде Серхио Рамос, не принял предложенный Реалом контракт, поскольку не согласился с предложенной зарплатой. Однако, после вчерашней слабой игры Васкеса в матче Суперкубка Испании против Атлетика, клуб не намерен менять первоначальное предложение.
Также сообщается, что Васкес, у которого есть поддержка со стороны тренера Реала Зинедина Зидана, вероятнее всего, не будет уходить в зимнее трансферное окно, а доиграет в мадридской команде до истечения срока действия своего нынешнего контракта.
Напоминаем, что Реал Мадрид вчера выбыл из розыгрыша Суперкубка Испании, уступив Атлетику из Бильбао со счетом 1:2.
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