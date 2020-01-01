Защитник Атлетико Савич может перейти в чемпионат Англии

В услугах черногорца заинтересован Саутхэмптон.

Защитник мадридского Атлетико и сборной Черногории Стефан Савич летом может перебраться в английский Саутхэмптон, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Атлетико собирается приобрести центрального защитника мирового уровня, а 30-летний Савич, вероятнее всего, покинет мадридский клуб в летнее межсезонье. Трансферная стоимость черногорца составляет 25 миллионов евро, однако Атлетико, скорее всего, отпустит его менее, чем за 20 миллионов.

Контракт Савича с испанским клубом рассчитан до 2023 года. В Атлетико черногорец пришел летом 2015 года из итальянской Фиорентины. В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб из Мадрида в общей сложности 21 матч, в котором заработал 8 желтых карточек.

Ранее сообщалось о том, что Атлетико взял в аренду форварда Лиона Муссу Дембеле.