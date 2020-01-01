Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Атлетико Савич может перейти в чемпионат Англии

Комментариев: 0
В услугах черногорца заинтересован Саутхэмптон.
Стефан Савич
Стефан Савич
Getty Images

Защитник мадридского Атлетико и сборной Черногории Стефан Савич летом может перебраться в английский Саутхэмптон, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Атлетико собирается приобрести центрального защитника мирового уровня, а 30-летний Савич, вероятнее всего, покинет мадридский клуб в летнее межсезонье. Трансферная стоимость черногорца составляет 25 миллионов евро, однако Атлетико, скорее всего, отпустит его менее, чем за 20 миллионов.

Контракт Савича с испанским клубом рассчитан до 2023 года. В Атлетико черногорец пришел летом 2015 года из итальянской Фиорентины. В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб из Мадрида в общей сложности 21 матч, в котором заработал 8 желтых карточек.

Ранее сообщалось о том, что Атлетико взял в аренду форварда Лиона Муссу Дембеле.

Поделись:
Теги: Атлетико, Саутгемптон, Трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь