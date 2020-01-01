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ПСЖ заинтересован в трансфере Гризманна из Барселоны

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Парижане рассматривают француза, как возможную замену Мбаппе.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Французский ПСЖ заинтересован в возможном трансфере форварда Барселоны Антуана Гризманна, сообщает Todofichajes.

По информации источника, парижане рассматривают Гризманна в качестве замены Кильяну Мбаппе, который может уйти в испанский Реал Мадрид.

В свою очередь Барселона летом планирует уменьшить расходы на зарплаты футболистов, а Гризманн в клубе из столицы Каталонии показывает не самый лучший уровень игры.

Антуан Гризманн перебрался в Барселону летом 2019 года. В нынешнем сезоне в составе своей команды французский форвард провел в общей сложности 23 матча, в которых забил 7 голов.

Напоминаем, что недавно тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможные переходы во французский клуб Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

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Теги: ПСЖ, Барселона, Антуан Гризманн
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