ПСЖ заинтересован в трансфере Гризманна из Барселоны
Парижане рассматривают француза, как возможную замену Мбаппе.
Французский ПСЖ заинтересован в возможном трансфере форварда Барселоны Антуана Гризманна, сообщает Todofichajes.
По информации источника, парижане рассматривают Гризманна в качестве замены Кильяну Мбаппе, который может уйти в испанский Реал Мадрид.
В свою очередь Барселона летом планирует уменьшить расходы на зарплаты футболистов, а Гризманн в клубе из столицы Каталонии показывает не самый лучший уровень игры.
Антуан Гризманн перебрался в Барселону летом 2019 года. В нынешнем сезоне в составе своей команды французский форвард провел в общей сложности 23 матча, в которых забил 7 голов.
Напоминаем, что недавно тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможные переходы во французский клуб Лионеля Месси и Серхио Рамоса.
Полная версия правил