ПСЖ заинтересован в трансфере Гризманна из Барселоны

Парижане рассматривают француза, как возможную замену Мбаппе.

Французский ПСЖ заинтересован в возможном трансфере форварда Барселоны Антуана Гризманна, сообщает Todofichajes.

По информации источника, парижане рассматривают Гризманна в качестве замены Кильяну Мбаппе, который может уйти в испанский Реал Мадрид.

В свою очередь Барселона летом планирует уменьшить расходы на зарплаты футболистов, а Гризманн в клубе из столицы Каталонии показывает не самый лучший уровень игры.

Антуан Гризманн перебрался в Барселону летом 2019 года. В нынешнем сезоне в составе своей команды французский форвард провел в общей сложности 23 матча, в которых забил 7 голов.

Напоминаем, что недавно тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможные переходы во французский клуб Лионеля Месси и Серхио Рамоса.