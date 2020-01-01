Зидан - о вылете Реала из Суперкубка: Будем продолжать работать, другого выхода нет

Наставник "сливочных" подвел итоги игры против Атлетика.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение от Атлетика в полуфинале Суперкубка Испании.

"Последствия такого результата? Чего вы хотите - чтобы мы завершили сезон прямо сейчас? Вокруг будет много шума, но мы продолжим работать.

Первый тайм у нас был сложный, мы плохо вошли в игру, они забили два мяча с двух моментов - это все, что они создали. Когда проигрываешь 0:2, всегда сложно. Мы лучше провели второй тайм, создавали моменты и забили один гол, но второй забить не удалось. Будем продолжать работать, другого выхода нет" - приводит слова Зидана Marca.

В финале Суперкубка Испании Атлетик сыграет против Барселоны. Игра состоится в воскресенье, 17 января.