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Реал сенсационно уступил Атлетику и вылетел с Суперкубка Испании

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Мадридский клуб не сумел выйти в финал турнира.
Реал - Атлетик Бильбао 1:2
Реал - Атлетик Бильбао 1:2
Getty Images

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский Реал уступил Атлетику Бильбао (1:2).

Несмотря на большое давление "сливочных", счет в матче на 18-й минуте открыли гости благодаря точному удару Рауля Гарсии. Перед перерывом гости заработали пенальти, с которого дубль оформил Гарсия.

"Сливочные" продолжили свое давление во втором тайме, что привело лишь к одному голу от Бенземы на 73-й минуте. Реал уже с того момента начал свой штурм, однако он ни к чему не привел.

Таким образом, в финале Суперкубка Испании Атлетик сыграет с Барселоной, которая обыграла Реал Сосьедад в серии пенальти. 

Реал – Атлетик 1:2

Голы: Бензема, 73 — Рауль Гарсия, 18, 37

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Варан (Начо, 46), Васкес — Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 68) — Азар (Винисиус, 67), Бензема (Диас, 89), Асенсио.

Атлетик: Симон — Баленсиага (Морсильо, 79), Мартинес, Нуньес, Капа (Лекуэ, 68) — Муньяин (Беренгер, 71), Венседор (Весга, 68), Дани Гарсиа, Де Маркос — Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79).

Предупреждения: Васкес, 36, Кроос, 84 — Капа, 56, Дани Гарсия, 85, Симон, 88.

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Теги: Реал Мадрид, Атлетик Бильбао, футбол, Суперкубок Испании
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