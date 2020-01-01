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Модрич рассказал о продлении контракта с Реалом

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Опытный хавбек не собирается покидать Мадрид в ближайшее время.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич поделился мнением о вероятном продлении контракта с мадридским клубом.

"Всего рассказать не могу. Я веду переговоры с клубом, все движется в правильном направлении. В целом, ничего не поменялось.

Я счастлив в Мадриде, стараюсь упорно работать на тренировках, чтобы быть конкурентоспособным. Возраст - не проблема", - приводит слова Модрича Goal.

Напомним, что 35-летний хорват выступает в составе Реала с 2012 года. Его текущий контракт с клубом истекает следующим летом.

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Теги: Лука Модрич, Реал, футбол
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