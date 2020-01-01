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Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании

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Аргентинец получит травму, из-за чего был вынужден пропустить полуфинал турнира.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что лидер команды Лионель Месси может пропустить финальный матч Суперкубка Испании.

"Не знаю, восстановится ли Месси к финалу, который будет в воскресенье. Нужно подождать, будем смотреть", - приводит слова Кумана AS.

Отметим, что капитан "сине-гранатовых" пропустил матч 1/2 финала турнира против Реал Сосьедада из-за дискомфорта в ноге. 

Напомним, Барселона обыграла Реал Сосьедад в серии пенальти. На нашем сайте доступно видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Суперкубок Испании
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