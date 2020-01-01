Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании

Аргентинец получит травму, из-за чего был вынужден пропустить полуфинал турнира.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что лидер команды Лионель Месси может пропустить финальный матч Суперкубка Испании.

"Не знаю, восстановится ли Месси к финалу, который будет в воскресенье. Нужно подождать, будем смотреть", - приводит слова Кумана AS.

Отметим, что капитан "сине-гранатовых" пропустил матч 1/2 финала турнира против Реал Сосьедада из-за дискомфорта в ноге.

Напомним, Барселона обыграла Реал Сосьедад в серии пенальти. На нашем сайте доступно видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании.