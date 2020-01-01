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Реал Сосьедад - Барселона 1:1 (пен. 2:3) видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

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"Сине-гранатовые" одержали победу в серии пенальти.

Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона
Getty Images

В полуфинале Суперкубка Испании Барселона не без проблем обыграла Реал Сосьедад.

Счет в поединке открыл Френки Де Йонг, который вывел каталонцев вперед под конец первого тайма. Однако на старте второй половины встречи Микель Оярсабаль восстановил паритет, реализовав пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, и в дополнительное время команды так и не смогли забыть.

Все решилось в серии пенальти, где немного точнее оказались "сине-гранатовые" - 3:2.

Отметим, что в финале турнира Барселоне предстоит сыграть против победителя пары Реал - Атлетик.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - Барселона:

Реал Сосьедад - Барселона 1:1 (пен. 2:3)

Голы: Оярсабаль 51 (пен.) - Де Йонг 39.

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Сальдуа 90, Баутиста 120), Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Мерино, Гевара (Субименди 106), Гуриди (Барренечеа 81) - Порту (Яузай 103), Исак (Жозе 90), Оярсабаль.

Барселона: тер Штеген - Мингеса (Фирпо 114), Ленгле, Араухо, Альба - Педри, Бускетс (Путч 90), Де Йонг (Пьянич 90) - Гризманн, Брейтвейт (Тринкао 78), Дембеле.

Предупреждения: Ле Норман 58 - Дембеле 54, Мингеса 97.

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Теги: Барселона, Реал Сосьедад, Суперкубок Испании
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