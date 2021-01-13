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Атлетико арендовал форварда Лиона Дембеле

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Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Мусса Дембеле
Мусса Дембеле
Getty Images

Мадридский Атлетико взял в аренду форварда Лиона Муссу Дембеле, сообщает официальный сайт французского клуба.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с правом выкупа Дембеле за 33.5 миллиона евро и 10% от последующего трансфера. Эта сделка стоила Атлетико 1.5 миллиона евро.

Мусса Дембеле пришел в Лион в конце августа 2018-го года из шотландского Селтика. В нынешнем сезоне из-за травмы руки форвард сыграл в составе французского клуба в общей сложности 16 матчей и забил один гол.

Напоминаем, что тренер Атлетико Диего Симеоне стал лучшим тренером XXI века по версии IFFHS.

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Теги: Лион, Атлетико, Мусса Дембеле
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