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Де Йонг рассказал о своей роли в Барселоне

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Полузащитник Барселоны высказался о предстоящем матче против Реал Сосьедада.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Getty Images

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг прокомментировал успехи своего каталонского клуба в последних матчах.

"Мне кажется, что сейчас у меня лучший период. Я отлично себя чувствую, мы прогрессируем как команда. Надеюсь, что в матче с Реал Сосьедадом мы тоже можем добиться положительного результата.

Если сравнивать со стартом сезона, то мы объективно стали сильнее. Для нас год начался отлично и мы довольны своими результатами.

В последних матчах тренер попросил меня больше атаковать. Чувствую себя весьма комфортно в этой роли. Наши игры стали проходить слаженнее, мы набираемся уверенности. В последних матчах мы действительно выглядим лучше", – цитирует де Йонга Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона сыграет против Реала в специальной форме.

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Теги: Френки де Йонг, футбол, Барселона, Ла Лига
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