Футболисты Атлетико согревались необычным способом во время матча с Севильей

Запасные "матрасников" грелись с помощью велотренажеров и обогревателя.

В рамках перенесенного первого тура чемпионата Испании мадридский Атлетико дома обыграл Севилью (2:0).

Матч проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса. Благодаря этому на трибуне были установлены велотренажеры и обогреватели, с помощью которых запасные "матрасников" могли греться.

В Twitter было опубликовано видео, как два футболиста Атлетико, которые закутали свои лица, крутят на них педели. Отмечается, что один из них был Жоау Феликс, который также воспользовался обогревателем, чтобы согреть руки.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Севилья.