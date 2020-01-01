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Атлетико - Севилья 2:0 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.

Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья
Getty Images

В рамках перенесенного первого тура чемпионата Испании мадридский Атлетико добыл победу над Севильей (2:0).

"Матрасники" повели в счету на 17-й минуте после точного выстрела Корреа. Уже в средине второго тайма Сауль удвоил преимущество Атлетико.

Севилья же не смогла пробить голкипера соперника Яна Облака, несмотря на большое количество опасных моментов у его ворот.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Испании:

Атлетико - Севилья 2:0

Голы: Корреа, 17, Сауль, 76.

Атлетико: Облак - Эрмосо, Хименес, Савич, Триппьер - Карраско (Фелипе, 88), Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 66) - Суарес (Торрейра, 83), Корреа (Фелиш, 66).

Севилья: Боно - Акуна, Карлос, Кунде, Навас (Торрес, 78) - Хордан (Оскар, 58), Фернандо, Ракитич - Окампос, Сусо (Де Йонг, 78), Эн-Несири (Мунир, 84).

Предупреждения: Коке, 48, Савич, 57.

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Теги: Атлетико, футбол, Севилья, Примера
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