Атлетико обыграл Севилью в матче чемпионата Испании

Мадридский клуб увеличил свое лидерство до четырех очков.

Мадридский Атлетико дома со счетом 2:0 обыграл Севилью в отложенном матче первого тура чемпионата Испании

Открыл счет на 17-й минуте Ахел Корреа после того, как Тома Лемар с линии штрафной отдал пас на Кирана Триппиера, а тот в одно касание переправил его аргентинскому форварду. Через пять минут Маркос Акунья должен был сравнивать счет, однако не смог добить мяч после того, как вратарь Атлетико Ян Облак отбил заброс Юссефа Эн-Несири перед собой.

А в середине второго тайма Атлетико забил второй гол — отличился вышедший на замену Саул Нигес с подачи Маркоса Льоренте.

Атлетик победил со счетом 2:0 и упрочнил свое лидерство в турнирной таблице — теперь он опережает Реал Мадрид на четыре очка. Севилья продолжает борьбу за место в еврокубках на следующий сезон и занимает шестое место, опережая Гранаду на три очка.

Атлетико - Севилья - 2:0

Голы: Корреа, 17, Саул, 76.

Атлетико: Облак - Эрмосо, Хименес, Савич - Феррейра Карраско, Льоренте, Лемар (Саул, 66), Коке, Триппьер - Суарес (Торрейра, 72), Корреа (Жоао Феликш, 66).

Севилья: Буну - Акунья, Кунде, Диего Карлос, Навас (Торрес, 78) - Фернандо, Ракитич, Жордан (Родригес, 59) - Эн-Несири (Мунир, 84), Сусо (Де Йонг, 78), Окампос.

Предупрежения: Коке, Савич