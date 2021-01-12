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Симеоне признали лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

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Наставник Атлетико получил престижную награду.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров десятилетия.

Первое место занял аргентинский специалист Диего Симеоне. На второй позиции разместился испанец Хосеп Гвардиола, а замкнул тройку немецкий тренер Юрген Клопп. 

ТОП-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS:

Диего Симеоне (Атлетико Мадрид).
Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити).
Юрген Клопп (Ливерпуль).
Жозе Моуринью (Тоттенхэм).
Массимилиано Аллегри (без работы).
Унаи Эмери (Вильярреал).
Зинедин Зидан (Реал).
Карло Анчелотти (Эвертон).
Маурисио Почеттино (ПСЖ).
Марсело Гальярдо (Ривер Плейт).

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси стал лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.

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Теги: Диего Симеоне, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
МаксимУм    12.01.2021, 13:52
Оценка:  +3
МаксимУм
У лучшего тренера команда не играет... Забить один гол и засушить игру?
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