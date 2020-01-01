Барселона сыграет против Реала в специальной форме
Особенную экипировку "сине-гранатовых" представит легенда клуба Карлес Пуйоль.
В матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона сыграет в специальном комплекте формы против мадридского Реала. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Дизайн футболки будет сочетать в себе клубные цвета Барселоны (синий и гранатовый), а также цвета флага Каталонии (красный и желтый).
Специальную форму для Эль-Класико представит легенда клуба Карлес Пуйоль.
Портал Footyheadlines уже успел опубликовать на своем сайте предположительную форму "сине-гранатовых".
Матч 30-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной пройдет 11 апреля в Мадриде.
Полная версия правил