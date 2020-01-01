Барселона сыграет против Реала в специальной форме

Особенную экипировку "сине-гранатовых" представит легенда клуба Карлес Пуйоль.

В матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона сыграет в специальном комплекте формы против мадридского Реала. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Дизайн футболки будет сочетать в себе клубные цвета Барселоны (синий и гранатовый), а также цвета флага Каталонии (красный и желтый).

Специальную форму для Эль-Класико представит легенда клуба Карлес Пуйоль.

Портал Footyheadlines уже успел опубликовать на своем сайте предположительную форму "сине-гранатовых".

Уникальная форма Барселоны Барселона

Матч 30-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной пройдет 11 апреля в Мадриде.