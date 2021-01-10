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Вьюга и снегопад не позволила Реалу вернутся в Мадрид после матча с Осасуной

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Команда Зидана полетит сразу в Малагу.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

Реал из-за снежной бури не сможет вернуться в Мадрид после матча 18-го тура Ла Лиги с Осасуной (0:0). Об этом сообщает AS.

По информации источника, обильный снегопад не позволил "сливочным" вылететь в столицу Испании. В итоге было принято решение, что команда отправится сразу в Малагу, где в четверг состоится матч Суперкубка Испании с Атлетиком.

Снег в Памплоне
Снег в Памплоне
Getty Images

До того времени делегация столичного клуба будет находиться в одном из отелей Памплоны. Согласно протоколу по борьбе с коронавирусом, команде запрещено покидать гостиничные номера.

Напомним, что после 18 туров "сливочные" набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Атлетико на один балл.

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Теги: Реал, футбол, Примера, снег
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