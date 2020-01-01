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Севилья продлила контракт с Лопетеги

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Испанский специалист подписал с андалусийцами новое соглашение до 2024 года.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Севилья на своем официальном сайте объявила о продолжении сотрудничества с главным тренером первой команды Хуленом Лопетеги.

"Красно-белые" подписали с испанским специалистом новый контракт до лета 2024 года, тогда как предыдущее соглашение было рассчитано до 2022 года.

В клубе отметили, что под руководством Лопетеги у Севильи лучший процент побед в истории (58,2%) и процент без поражений 82,27%.

В прошлом сезоне Севилья под руководством Хулена Лопетеги выиграла Лигу Европы, а в текущем вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской Боруссии.

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Теги: Хулен Лопетеги, Севилья, футбол, Примера
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