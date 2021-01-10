Куртуа раскритиковал руководство Ла Лиги, которое не перенесло матч против Осасуны

Бельгиец недоволен, что им пришлось играть на заснеженном поле.

Вратарь Реала Тибо Куртуа прокомментировал матч 18-го тура против Осасуны, который завершился вничью (0:0).

"Мы смогли провести матч, но мне прискорбно, что руководство Ла Лиги заставило нас это делать. Было известно, что будет снежная буря.

Мы взлетали с заледеневшей взлетно-посадочной полосы, а сегодня мы не можем вернуться. В Ла Лиге должны думать о том, что мы люди, а не марионетки, которые должны играть при любых обстоятельствах.

Мы делаем то, что нам говорят. Если нам говорят, что мы потеряем три очка, если не приедем, мы прибудем. На поле было полно снега, и нужно думать о безопасности людей. У нас же есть семьи. Спасибо Осасуне за их работу, за то, как они подготовили поле в таких непростых условиях.

Конечно, мы хотели победить, потому что после такой поездки тебе хочется получить эти три очка, но было непросто на этом поле. Было тяжело играть на некоторых заледенелых частях поля, хотя мы пытались. Соперник хорошо защищался, и мы не смогли создать хорошие моменты", - приводит слова Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar TV.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что матч против Осасуны нужно было отменить.