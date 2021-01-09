Зидан - о ничьей с Осасуной: Матч нужно было отменить, это был не футбол

Наставник Реала посетовал на погодные условия и состояние поля в матче против аутсайдера Ла Лиги.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал выездной матч против Осасуны, в котором его команда сыграла вничью (0:0).

“Мы плохо справились, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это был не футбол. Мы даже не знаем, когда вернемся в Мадрид.

Повторюсь, это не футбол. Этот матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. Условия для игры были неподходящими“, - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, на Испанию обрушилась снежная буря, из-за которой серьезно пострадало поле, на котором проходил матч. Кроме того, именно из-за погодных условий Реал с трудом добрался до места проведения поединка - вылет команды из Мадрида был задержан на пять часов.