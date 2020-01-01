Гранада - Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Месси и Гризманн сделали по дублю, француз также записал на свой счет результативную передачу.

Ян Брисе против Френки де Йонга Getty Images

Барселона в гостевом матче крупно обыграла Гранаду в матче 18 тура чемпионата Испании.

Всего команда из столицы Каталонии забила соперникам 43 мяча - по два гола записали на свой счет Лионель Месси и Антуан Гризманн. Француз также ассистировал аргентинцу, отдав передачу, с которой Месси открыл счет.

Для Гризманна дубль стал первым с января прошлого года, а Месси уже 15 лет подряд забивает 10 голов за сезон Ла Лиги и стал первым в истории футболистом с таким достижением.

Гранада - Барселона - 0:4

Голы: Гризманн, 12, Месси, 35, Месси, 42, Гризманн, 63.

Гранада: Силва - Нева (Вальехо, 46), Санчес, Дуарте, Фулькье - Этеки, Эррера (Соро, 67) - Мачис (Кенеди, 65), Монторо (Милья, 46), Пуэртас - Солдадо (Суарес, 46).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Юмтити, Мингуэса, Дест (Фирпо, 81) - Педри (Тринкао, 73), Бускетс, Де Йонг (Пьянич, 65) - Гризманн, Месси (Брэйтуэйт, 65), Дембеле (Пуч, 73).

Предупреждения: Солдадо, Суарес - Мингуэса, Бускетс, Альба

Удаление: Вальехо