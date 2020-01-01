Барселона забила четыре мяча Гранаде в матче чемпионата Испании

Лионель Месси и Антуан Гризманн сделали дубли, аргентинец установил исторический рекорд.

Барселона со счетом 4:0 обыграла Гранаду в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.

Открыл счет Антуан Гризманн уже на 12-й минуте, а за десять минут до перерыва французский легионер ассистировал Лионелю Месси, который удвоил преимущество Барселоны.

Перед самым перерывом Месси оформил дубль. Такии образом аргентинец стал первым в истории чемпионатов Испании футболистом, который забивал минимум 10 мячей в сезоне 15 лет подряд. Кроме того Месси сделал дубль во втором подряд матче Примеры.

После перерыва клуб из столицы Каталонии забил четвертый гол — с подачи Усмана Дембеле второй раз отличился Гризманн, который оформил дубль впервые с января прошлого года.

После этой победы Барселона поднялась на третью строчку турнирной таблицы и отстает от идущего вторым Реал Мадрида на два очка, а лидирующему столичному Атлетико проигрывает четыре очка. А Гранада занимает седьмое место и от зоны выхода в еврокубки отстает на шесть очков.

Гранада - Барселона - 0:4

Голы: Гризманн, 12, Месси, 35, Месси, 42, Гризманн, 63.

Гранада: Силва - Нева (Вальехо, 46), Санчес, Дуарте, Фулькье - Этеки, Эррера (Соро, 67) - Мачис (Кенеди, 65), Монторо (Милья, 46), Пуэртас - Солдадо (Суарес, 46).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Юмтити, Мингуэса, Дест (Фирпо, 81) - Педри (Тринкао, 73), Бускетс, Де Йонг (Пьянич, 65) - Гризманн, Месси (Брэйтуэйт, 65), Дембеле (Пуч, 73).

Предупреждения: Солдадо, Суарес - Мингуэса, Бускетс, Альба

Удаление: Вальехо