Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона забила четыре мяча Гранаде в матче чемпионата Испании

Комментариев: 0
Лионель Месси и Антуан Гризманн сделали дубли, аргентинец установил исторический рекорд.
Димитри Фурькье против Антуана Гризманна и Миралема Пьянича
Димитри Фурькье против Антуана Гризманна и Миралема Пьянича
Getty Images

Барселона со счетом 4:0 обыграла Гранаду в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.

Открыл счет Антуан Гризманн уже на 12-й минуте, а за десять минут до перерыва французский легионер ассистировал Лионелю Месси, который удвоил преимущество Барселоны.

Перед самым перерывом Месси оформил дубль. Такии образом аргентинец стал первым в истории чемпионатов Испании футболистом, который забивал минимум 10 мячей в сезоне 15 лет подряд. Кроме того Месси сделал дубль во втором подряд матче Примеры.

После перерыва клуб из столицы Каталонии забил четвертый гол — с подачи Усмана Дембеле второй раз отличился Гризманн, который оформил дубль впервые с января прошлого года.

После этой победы Барселона поднялась на третью строчку турнирной таблицы и отстает от идущего вторым Реал Мадрида на два очка, а лидирующему столичному Атлетико проигрывает четыре очка. А Гранада занимает седьмое место и от зоны выхода в еврокубки отстает на шесть очков.

Гранада - Барселона - 0:4

Голы: Гризманн, 12, Месси, 35, Месси, 42, Гризманн, 63.

Гранада: Силва - Нева (Вальехо, 46), Санчес, Дуарте, Фулькье - Этеки, Эррера (Соро, 67) - Мачис (Кенеди, 65), Монторо (Милья, 46), Пуэртас - Солдадо (Суарес, 46).

Барселона: Тер Штеген - Альба, Юмтити, Мингуэса, Дест (Фирпо, 81) - Педри (Тринкао, 73), Бускетс, Де Йонг (Пьянич, 65) - Гризманн, Месси (Брэйтуэйт, 65), Дембеле (Пуч, 73).  

Предупреждения: Солдадо, Суарес - Мингуэса, Бускетс, Альба

Удаление: Вальехо

Поделись:
Теги: Ла Лига, Гранада, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь