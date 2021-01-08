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Реал сумел добрался до Памплоны, где должен сыграть против Осасуны

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"Сливочные" совершили посадку в аэропорту региона Наварра.
Реал прилетел на матч против Осасуны
Реал прилетел на матч против Осасуны
Getty Images

У мадридского Реала возникли сложности с перелетом на гостевой поединок Ла Лиги против Осасуны. Причиной стали погодные условия - в Испании началась снежная буря, которая сопровождалась ледяным ветром. В некоторых регионах даже была рекордно низкая температура в -34,1 °C.

После пяти часов ожидания на борту самолета, “сливочные“ все же сумели вылететь на поединок. Сотрудники аэропорта расчистили взлетную полосу от снега и льда и позволили самолету взлететь.

Как сообщает пресс-служба Реала, самолет команды совершил успешную посадку в аэропорту региона Наварра.

Отметим, что даже приезд на матч не значит, что поединок состоится. Поле стадиона Эль Садар должно пройти проверку со стороны делегатов и арбитров встречи, а, учитывая погодные условия, командам могут запретить выходить на игру.

Напомним, матч Осасуна - Реал должен пройти в субботу, 9 января, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Атлетик с опозданием вылетел в на матч с Атлетико из-за снежной бури.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, футбол, чемпионат Испании, Осасуна, перелет
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