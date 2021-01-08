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Атлетик с опозданием вылетел в на матч с Атлетико из-за снежной бури

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Вылет рейса команды из Бильбао задержали на час.
Стефан Савич против Иньяки Вильямса
Стефан Савич против Иньяки Вильямса
Getty Images

Рейс из Бильбао, которым местный Атлетик отправлялся в Мадрид на матч чемпионата Испании против Атлетико, был задержан на час, сообщает Marca.

Несмотря на задержку, Атлетик вылетел и успешно добрался до Мадрида. Однако, с возвращением домой могут быть проблемы. Баскский клуб предполагает вылететь Бильбао сразу после игры на стадионе Метрополитано, который находится в пяти километрах от аэропорта.

Если погода не позволит этот вариант, то клуб рассматривает возможности остаться в Мадриде еще на одну ночь или выехать домой двумя автобусами.

Ранее сообщалось о том, что в мадридском аэропорту из-за снежной бури застрял клуб Реал, который не может вылететь на матч против Осасуны.

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Теги: Атлетик, Атлетико, Ла Лига
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