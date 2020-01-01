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Реал не может вылететь на матч чемпионата Испании против Осасуны

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Рейс мадридского клуба задерживается из-за обледенения на взлетно-посадочной полосе.
Дарко Брашанац против Ферлана Менди
Дарко Брашанац против Ферлана Менди
Getty Images

Мадридский Реал не может вылететь в Памплону на матч чемпионата Испании против местной Осасуны, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Хосе Луис Санчес.

По информации источника, вылет рейса Реала задерживается из-за обледенения на взлетно-посадочной полосе. Рейс не может вылететь уже более часа.

Изначально предполагалось, что мадридская команда вылетит на игру завтра, однако Лига попросила сделать это сегодня.

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Теги: Реал Мадрид, Осасуна, Ла Лига
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