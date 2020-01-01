Реал не может вылететь на матч чемпионата Испании против Осасуны
Рейс мадридского клуба задерживается из-за обледенения на взлетно-посадочной полосе.
Мадридский Реал не может вылететь в Памплону на матч чемпионата Испании против местной Осасуны, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Хосе Луис Санчес.
По информации источника, вылет рейса Реала задерживается из-за обледенения на взлетно-посадочной полосе. Рейс не может вылететь уже более часа.
Изначально предполагалось, что мадридская команда вылетит на игру завтра, однако Лига попросила сделать это сегодня.
Полная версия правил