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Барселона планирует усилить состав в зимнее трансферное окно

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Испанский клуб постарается провести несколько трансферов.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Испанская Барселона постарается усилить состав в зимнее трансферное окно, сообщил тренер команды Рональд Куман.

По словам Кумана, команде нужно больше конкуренции за место в составе.

«В краткосрочной перспективе важно усиление. Нам нужно больше конкуренции за место в составе, однако я понимаю ситуацию в клубе. И если сейчас это невозможно, значит это невозможно и придется подождать до следующего года», - приводит слова Кумана издание AS

Ранее тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможный переход во французский клуб аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси.

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Теги: Барселона, Рональд Куман, трансферы
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