Барселона планирует усилить состав в зимнее трансферное окно
Испанский клуб постарается провести несколько трансферов.
Испанская Барселона постарается усилить состав в зимнее трансферное окно, сообщил тренер команды Рональд Куман.
По словам Кумана, команде нужно больше конкуренции за место в составе.
«В краткосрочной перспективе важно усиление. Нам нужно больше конкуренции за место в составе, однако я понимаю ситуацию в клубе. И если сейчас это невозможно, значит это невозможно и придется подождать до следующего года», - приводит слова Кумана издание AS
Ранее тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможный переход во французский клуб аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси.
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