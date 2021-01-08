Барселона планирует усилить состав в зимнее трансферное окно

Испанский клуб постарается провести несколько трансферов.

Испанская Барселона постарается усилить состав в зимнее трансферное окно, сообщил тренер команды Рональд Куман.

По словам Кумана, команде нужно больше конкуренции за место в составе.

«В краткосрочной перспективе важно усиление. Нам нужно больше конкуренции за место в составе, однако я понимаю ситуацию в клубе. И если сейчас это невозможно, значит это невозможно и придется подождать до следующего года», - приводит слова Кумана издание AS

Ранее тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал возможный переход во французский клуб аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси.