Валенсия обыграла клуб из третьего дивизиона в Кубке Испании

Валенсия забила Йеклано четыре мяча.

Валенсия со счетом 4:1 в гостях обыграла во втором раунде Кубка Испании клуб Йеклано из Сегунды В, третьего испанского дивизиона.

Уже на 7-й минуте корейский полузащитник Ли Кан Ын открыл счет с подачи Мануэля Вальехо. А через две минуты Урош Рачич забил второй гол, а результативную передачу на свой счет записал Коба Куандеди.

В середине первого тайма Рубен Собрино утроил преимущество Валенсии, однако сразу после перерыва хозяева забили ответный гол — отличился Альберто Оса, которому ассистировал Луис Кастильо.

Но через семь минут после того, как пропустили, футболисты Валенсии забили четвертый гол. Окончательный счет в матче установили два португальских легионера — Тьерри Корейя забил, а Гонсалу Гуэдеш ассистировал.

Йеклано - Валенсия - 1:4

Голы: Оса, 46 - Ли, 7, Рачич, 9, Собрино, 34, Коррейя, 53.

Йеклано: Гианни - Гарсия, Пласерес, М. Кастильо, Чино (Л. Кастильо, 46) - Алонсо, Вакеро (Фелипе, 62) - Тонете (Феноль, 46), Пералес (Торре, 63), Оса (Луиспа, 75) - Абубакар.

Валенсия: Риверо - Лато (Гайя, 76), Мангала, Сибилле, Коррейя - Куандреди (Солер, 82), Рачич (Эскердо, 61) - Вальехо, Ли (Хасон, 61), Гуэдеш - Собрино.

Предупреждения: Вакеро, М. Кастильо, Оса - Коррейя.