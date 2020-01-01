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В Реале назвали имя футболиста, который подхватил COVID-19

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Бразильский защитник Эдер Милитао пропустит матч против Интера.
Эдер Милитао
Эдер Милитао
Getty Images

Сегодня появилась информация о том, что футболист Реала заразился коронавирусом.

"Сливочные" на официальном сайте сообщили, что коронавирусную инфекцию подхватил защитник команды Эдер Милитао.

Защитник пропустит поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперниками команды Зидана станет миланский Интер.

Стоит отметить, что бразилец принимал участие в матче против Уэски на выходных.
 

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Теги: Эдер Милитао, Реал, футбол, COVID-19
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