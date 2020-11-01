Футболист Реала заразился коронавирусом
Команда в полном составе пройдет дополнительное тестирование на COVID-19.
Один из футболистов мадридского Реала, имя которого держат в секрете, сдал позитивный тест на COVID-19, сообщает Marca.
По информации источника “сливочные“ пройдут дополнительное тестирование в полном составе, в том числе футболист, сдавший “позитивный“ тест, во избежание ложного показание теста.
Если коронавирус подтвердится, то футболист пропустит матч Лиги чемпионов против Интера.
Напомним, Реал разгромил Уэску в прошлом туре испанской Примеры.
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