Футболист Реала заразился коронавирусом

Команда в полном составе пройдет дополнительное тестирование на COVID-19.

Один из футболистов мадридского Реала, имя которого держат в секрете, сдал позитивный тест на COVID-19, сообщает Marca.

По информации источника “сливочные“ пройдут дополнительное тестирование в полном составе, в том числе футболист, сдавший “позитивный“ тест, во избежание ложного показание теста.

Если коронавирус подтвердится, то футболист пропустит матч Лиги чемпионов против Интера.

Напомним, Реал разгромил Уэску в прошлом туре испанской Примеры.

