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Футболист Реала заразился коронавирусом

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Команда в полном составе пройдет дополнительное тестирование на COVID-19.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

Один из футболистов мадридского Реала, имя которого держат в секрете, сдал позитивный тест на COVID-19, сообщает Marca.

По информации источника “сливочные“ пройдут дополнительное тестирование в полном составе, в том числе футболист, сдавший “позитивный“ тест, во избежание ложного показание теста.

Если коронавирус подтвердится, то футболист пропустит матч Лиги чемпионов против Интера.

Напомним, Реал разгромил Уэску в прошлом туре испанской Примеры.
 

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Теги: Реал, футбол, Примера, Лига чемпионов, COVID-19
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