Месси пнул мяч в сторону судьи в матче с Алавесом

Каталонская Барселона перед матчем с киевским Динамо переживает не лучший момент в своей истории - команда не сумела обыграть Алавес и выдала худший старт в чемпионате Испании по футболу за 18 лет - в Примере команда Кумана не выигрывает уже четыре матча подряд.

Нервы на пределе даже у капитана команды Лионеля Месси, который на ровном месте получил желтую карточку в игре с Алавесом. На 39-й минуте при счете 1:0 в пользу Алавеса лидер "блаугранас" ударил мячом в сторону арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса, оставшись недовольным тем, что рефери не наказал игрока Алавеса за нарушение правил.

В Сети даже развернулась дискуссия, нужно ли было Месси удалять в данном эпизоде.

