Марадона: Думал, Месси уйдет из Барселоны прошлым летом

Диего похвалил Месси за вклад в историю каталонцев.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился эмоциями от летней трансферной саги Лионеля Месси.

Диего заявил, что был уверен в уходе Лео из Барселоны, однако, представители футболиста так и не смогли договориться о трансфере. Цитирует Марадону Clarin.

"Я знал, что это плохо кончится. Думал, что Лео уйдет. Это случилось и со мной. Барселона - непростой клуб, он там уже много лет, и к нему плохо относятся.

Месси дал им все, привел их на вершину. И в какой-то момент захотел уйти, чтобы сменить обстановку. А клуб ответил отказом. Бывает, что хлопнуть дверью непросто, есть контракт, люди, которые тебя любят. В Наполи я так не сделал бы", - сказал Диего.

Напомним, Месси является воспитанником Барселоны и выступает за основную команду с 2005 года. Вместе с каталонцами аргентинец завоевал уже 32 трофея.