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Барселона не собирается отпускать Месси

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Каталонцы подтвердили, что лидер команды хочет уйти.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В Барселоне подтвердили информацию о том, что капитан команды Лионель Месси хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что руководство “сине-гранатовых“ ответило аргентинцу, что для разрыва контракта в одностороннем порядке нет юридических оснований. Если Месси хочет покинуть клуб, он должен был сообщить об этом до 30 мая.

В клубе уверены, что ситуация нормализуется в ближайшее время.

Ранее Карлес Пуйоль прокомментировал решение Месси уйти из Барселоны.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона
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