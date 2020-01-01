Барселона не собирается отпускать Месси

Каталонцы подтвердили, что лидер команды хочет уйти.

В Барселоне подтвердили информацию о том, что капитан команды Лионель Месси хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что руководство “сине-гранатовых“ ответило аргентинцу, что для разрыва контракта в одностороннем порядке нет юридических оснований. Если Месси хочет покинуть клуб, он должен был сообщить об этом до 30 мая.

В клубе уверены, что ситуация нормализуется в ближайшее время.

Ранее Карлес Пуйоль прокомментировал решение Месси уйти из Барселоны.