Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси сообщил Барселоне, что хочет покинуть команду - Marca

Комментариев: 0
Аргентинец намерен сменить клубную прописку.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси принял решение покинуть стан каталонцев. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что аргентинец уже оповестил клуб о своем решении.

Футболист хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Оно истекло еще 10 июня, но Лионель настаивает на том, что этот год является особенным из-за пандемии коронавируса. 

Это позволит Месси уйти в качестве свободного агента без выплаты 700 миллионов евро клаусулы.

Ранее Барселона выставила ценник на Месси.

Поделись:
Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь