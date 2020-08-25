Месси сообщил Барселоне, что хочет покинуть команду - Marca
Аргентинец намерен сменить клубную прописку.
Нападающий Барселоны Лионель Месси принял решение покинуть стан каталонцев. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что аргентинец уже оповестил клуб о своем решении.
Футболист хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Оно истекло еще 10 июня, но Лионель настаивает на том, что этот год является особенным из-за пандемии коронавируса.
Это позволит Месси уйти в качестве свободного агента без выплаты 700 миллионов евро клаусулы.
Ранее Барселона выставила ценник на Месси.
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