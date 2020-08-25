Месси сообщил Барселоне, что хочет покинуть команду - Marca

Аргентинец намерен сменить клубную прописку.

Нападающий Барселоны Лионель Месси принял решение покинуть стан каталонцев. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что аргентинец уже оповестил клуб о своем решении.

Футболист хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Оно истекло еще 10 июня, но Лионель настаивает на том, что этот год является особенным из-за пандемии коронавируса.

Это позволит Месси уйти в качестве свободного агента без выплаты 700 миллионов евро клаусулы.

Ранее Барселона выставила ценник на Месси.