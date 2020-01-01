Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона сообщила трем футболистам, что они должны покинуть команду

Комментариев: 0
Каталонский клуб намерен изменить состав.
Артуро Видаль и Иван Ракитич
Артуро Видаль и Иван Ракитич
Getty Images

Руководство Барселоны готово кардинально менять состав в летнее трансферное окно.

Читай также: Барселона выставила ценник на Месси

Как сообщает RAC1, боссы “сине-гранатовых“ провели переговоры с тремя футболистами: полузащитниками Артуро Видалем и Иваном Ракитичем, а также защитником Самуэлем Умтити.

Представители каталонского клуба сообщили игрокам, что они должны покинуть команду в межсезонье.

Ранее Барселона определилась с будущим Суареса в клубе.

Поделись:
Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь