Барселона сообщила трем футболистам, что они должны покинуть команду

Каталонский клуб намерен изменить состав.

Руководство Барселоны готово кардинально менять состав в летнее трансферное окно.

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Как сообщает RAC1, боссы “сине-гранатовых“ провели переговоры с тремя футболистами: полузащитниками Артуро Видалем и Иваном Ракитичем, а также защитником Самуэлем Умтити.

Представители каталонского клуба сообщили игрокам, что они должны покинуть команду в межсезонье.

Ранее Барселона определилась с будущим Суареса в клубе.