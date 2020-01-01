Новичок Барселоны заразился коронавирусом
Футболист не сможет приступить к тренировкам в ближайшее время.
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
Отмечается, что игрок почувствовал себя плохо. Сейчас футболист в порядке и находится дома на самоизоляции.
Таким образом, босниец пока не может присоединится к Барселоне. Планируется, это случится через 15 дней.
Ранее сообщалось, что в Польше арестовали игрока, который выходил на поле при положительном тесте на коронавирус.
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