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Новичок Барселоны заразился коронавирусом

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Футболист не сможет приступить к тренировкам в ближайшее время.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Отмечается, что игрок почувствовал себя плохо. Сейчас футболист в порядке и находится дома на самоизоляции.

Таким образом, босниец пока не может присоединится к Барселоне. Планируется, это случится через 15 дней.

Ранее сообщалось, что в Польше арестовали игрока, который выходил на поле при положительном тесте на коронавирус.

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Теги: футбол, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, Миралем Пьянич
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Источник: www.fcbarcelona.com

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