Новичок Барселоны заразился коронавирусом

Футболист не сможет приступить к тренировкам в ближайшее время.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Отмечается, что игрок почувствовал себя плохо. Сейчас футболист в порядке и находится дома на самоизоляции.

Таким образом, босниец пока не может присоединится к Барселоне. Планируется, это случится через 15 дней.

Ранее сообщалось, что в Польше арестовали игрока, который выходил на поле при положительном тесте на коронавирус.