Дом полузащитника Севильи пытались ограбить, пока он был на финале Лиги Европы
Грабителей спугнула супруга футболиста, которая была дома с детьми.
Полузащитник Севильи Сусо едва не стал жертвой ограбления.
Как сообщает Marca, когда футболист был в Кельне (Германия) на финале Лиги Европы, двое неизвестных пытались проникнуть в его дом.
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Преступлению помешала супруга 26-летнего игрока Алиша, которая была дома с двумя детьми. Девушка услышала, что происходит что-то странное, и зажгла свет у входа в дом и в саду. Преступники не ожидали, что в доме кто-то есть, и свет их отпугнул.
Ранее сообщалось, что грабители с оружием отобрали все драгоценности у игрока Марселя.
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