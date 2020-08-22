Барселона планирует продать Ракитича и Суареса

Каталонцы хотят внести изменения в состав после разгромного поражения от Баварии в Лиги чемпионов.

Испанская Барселона в трансферное окно собираются избавиться от полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Луиса Суареса.

Как сообщает Marca, продажа этих футболистов является приоритетной целью "сине-гранатовых". Такое решение было принято из-за разгромного поражения от Баварии (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов, которое вынудило каталонцев пересмотреть состав команды.

Издание отмечает, что Ракитич может вернуться в Севилью, из которой перешел в Барселону в 2014 году. Фаворитом в борьбе за Суареса называют Аякс, но интерес к игроку также проявлял Ювентус.

Напомним, после окончания сезона Барселона уволила Кике Сетьена и назначила Рональда Кумана на пост главного тренера команды.