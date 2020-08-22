Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона планирует продать Ракитича и Суареса

Комментариев: 0
Каталонцы хотят внести изменения в состав после разгромного поражения от Баварии в Лиги чемпионов.
Иван Ракитич и Луис Суарес
Иван Ракитич и Луис Суарес
Getty Images

Испанская Барселона в трансферное окно собираются избавиться от полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Луиса Суареса.

Как сообщает Marca, продажа этих футболистов является приоритетной целью "сине-гранатовых". Такое решение было принято из-за разгромного поражения от Баварии (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов, которое вынудило каталонцев пересмотреть состав команды.

Издание отмечает, что Ракитич может вернуться в Севилью, из которой перешел в Барселону в 2014 году. Фаворитом в борьбе за Суареса называют Аякс, но интерес к игроку также проявлял Ювентус.

Напомним, после окончания сезона Барселона уволила Кике Сетьена и назначила Рональда Кумана на пост главного тренера команды.

Поделись:
Теги: Иван Ракитич, Луис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь