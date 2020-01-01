Стало известно, где Суарес может продолжить карьеру
Уругваец имеет предложение от топ-клуба.
Нападающий Барселоны Луис Суарес, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, туринский Ювентус заинтересован в подписании форварда.
Итальянский клуб готов предложить 33-летнему уругвайцу контракт на два года с зарплатой не более 3 миллионов евро.
В прошлом сезоне Луис провел 28 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 голов и сделал восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Куман определился с первой трансферной целью в Барселоне.
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