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Стало известно, где Суарес может продолжить карьеру

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Уругваец имеет предложение от топ-клуба.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, туринский Ювентус заинтересован в подписании форварда.

Итальянский клуб готов предложить 33-летнему уругвайцу контракт на два года с зарплатой не более 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Луис провел 28 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 голов и сделал восемь голевых передач. 

Ранее сообщалось, что Куман определился с первой трансферной целью в Барселоне.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, Сериа А, чемпионат Италии, Ювентус
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